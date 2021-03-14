İzmir'de milyonlarca sigara kağıdı ele geçirildi
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İzmir'de milyonlarca sigara kağıdı ele geçirildi

14.03.2021 17:54 | Son Güncelleme: 14.03.2021 18:26

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İzmir'de gerçekleştirilen operasyonda 2 milyon 860 bin filtreli sigara kağıdı ve 17 bobin sigara kağıdı ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İzmir'de gerçekleştirilen operasyonda 2 milyon 860 bin filtreli sigara kağıdı ve 17 bobin sigara kağıdı ele geçirildi.

İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce gerçekleştirilen saha araştırması ve istihbarat çalışması neticesinde İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir adresin yasadışı sigara üreticileri tarafından depo olarak kullanıldığı tespit edildi. Söz konusu adresle ilgili tüm bilgi toplayan ekipler, savcılıktan da operasyon için izin aldı. Alınan arama izni ile birlikte harekete geçen Gümrük Muhafaza ekipleri, şüpheli adreste detaylı arama yaptı. Arama sonucu sigara kaçakçılarının depo olarak kullandığı iş yerinde ve bu iş yeri tarafından kullanıldığı tespit edilen araçta toplam 2 milyon 860 bin filtreli sigara kağıdı ele geçirildi. Filtreli sigara kağıtlarının yanı sıra söz konusu adreste yasadışı sigara üretiminde kullanılan şeritler halinde sarılmış kilometrelerce uzunluğunda toplam 17 bobin sigara kağıdı da ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin başarılı operasyonu sunucu ele geçirilen milyonlarca sigara kağıdının içerisinin tütünle doldurularak sigara üretilmesi ve bu sigaraların yasadışı yollardan piyasaya sürülmesi engellendi. Operasyonda ele geçirilen kaçak sigara üretiminde kullanılan ürünlere el konulurken sorumlular hakkında da yasal işlem başlatıldı.

-İHA-

İzmir'de milyonlarca sigara kağıdı ele geçirildi
İzmir'de milyonlarca sigara kağıdı ele geçirildi
İzmir'de milyonlarca sigara kağıdı ele geçirildi
İzmir'de milyonlarca sigara kağıdı ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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