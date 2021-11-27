İzmir'de MHP'den 3 meclis üyesi istifa etti

ÇEŞME, İZMİR (İHA) - İZMİR (İHA) – İzmir'de Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) 3 meclis üyesi istifa etti.

Çeşme'de uzun süre MHP İlçe Başkanlığı yapan Gazi Fildir'in sağlık sorunları nedeniyle istifa etmesinin ardından boşalan ilçe başkanlığına, MHP ve Ülkü Ocakları'nda çeşitli kademelerde görev yapan ve son genel seçimlerde İzmir 1. Bölge Adayı olan Gökhan Çelik atandı. MHP Çeşme İlçe Başkanlığına Gökhan Çelik'in atanması, beraberinde istifaları da getirdi. MHP İzmir İl Meclis Üyesi Alparslan Koparal ve MHP Çeşme Belediyesi Meclis Üyeleri Hüseyin Özen ile Hasan Karataş, sosyal medya sayfalarında yayımladıkları bir açıklamayla MHP'den istifa ettiklerini açıkladı. - İZMİR

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