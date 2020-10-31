İzmir'de enkaz altında kalan bir kadını Sakarya UMKE ekibi kurtardı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir'de enkaz altında kalan bir kadını Sakarya UMKE ekibi kurtardı

31.10.2020 20:47 | Son Güncelleme: 31.10.2020 20:54

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası kurtarma çalışmalarına katılan Sakarya UMKE ekibi göçük altında kalan bir kadını kurtardı.

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası kurtarma çalışmalarına katılan Sakarya UMKE ekibi göçük altında kalan bir kadını kurtardı. Depremzede kadının yakınları ise kurtarma ekibini sevinç gözyaşları içinde alkışladı.

İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Sakarya'dan bölgeye 3 araç 16 personel ve 2 adet Sahra Hastanesi Modülü gönderildi. Bölgede kurtarma faaliyetleri yürüten UMKE ekipleri enkaz altında kalan vatandaşlar için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Acı haberlerin yanında bölgeden güzel haberlerde gelirken Sakarya UMKE ekiplerinin de katıldığı yıkılan bir apartmanda yürütülen arama kurtarma çalışmalarında göçük altında kalan bir kadın uzun uğraşlar sonucu sağ olarak kurtarıldı. Hastaneye gönderilen kadının yakınları ise kurtarma ekibini sevinç gözyaşları içinde alkışladı. - SAKARYA

İzmir'de enkaz altında kalan bir kadını Sakarya UMKE ekibi kurtardı
İzmir'de enkaz altında kalan bir kadını Sakarya UMKE ekibi kurtardı
İzmir'de enkaz altında kalan bir kadını Sakarya UMKE ekibi kurtardı
İzmir'de enkaz altında kalan bir kadını Sakarya UMKE ekibi kurtardı
İzmir'de enkaz altında kalan bir kadını Sakarya UMKE ekibi kurtardı
İzmir'de enkaz altında kalan bir kadını Sakarya UMKE ekibi kurtardı
İzmir'de enkaz altında kalan bir kadını Sakarya UMKE ekibi kurtardı
İzmir'de enkaz altında kalan bir kadını Sakarya UMKE ekibi kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORKUN KAYA

İlgili Haberler

Enkaz bölgesinde kepçenin çalıştığı esnada çığlık sesi duyan genç kız: 'Küçük bir kız çocuğunun çığlığını duydum. Işık açmış'
Enkaz bölgesinde kepçenin çalıştığı esnada çığlık sesi duyan genç kız: "Küçük bir kız çocuğunun çığlığını duydum. Işık açmış"
Zonguldak AFAD İzmir'de
Zonguldak AFAD İzmir'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Donald Trump Geert Wilders Abdülhamit Gül Fahrettin Koca
Magazin Hadise Aslı Enver Şevket Çoruh Burak Özçivit
Spor Can Bartu Yücel İldiz Eddie Newton Josef De Souza Emre Belözoğlu
Daha Fazla Afad İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de enkaz altında kalan bir kadını Sakarya UMKE ekibi kurtardı - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.10.2020 20:54:29. #1.15#
title