İzmir'de Metruk Binada Yangın
İzmir'in Konak ilçesinde, metruk binada çıkan yangın maddi hasara yol açtı.
İzmir'in Konak ilçesinde, metruk binada çıkan yangın maddi hasara yol açtı.
Gürçeşme Caddesi'nde bulunan tek katlı metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, bitişikteki binalara sıçramadan söndürüldü.
Ekiplerin müdahalesi sırasında cadde bir süre trafiğe kapatılırken, incelemede binada yaşayan olmadığı belirlendi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.