Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 29'a yükseldi
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Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 29'a yükseldi

İzmir'de, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla il genelinde maske kullanımı zorunlu hale getirildi. Böylelikle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 29'a yükseldi.

Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 29'a yükseldi
19.05.2020 14:24 | Son Güncelleme: 19.05.2020 15:12

İzmir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı kararla maske kullanımını il genelinde zorunlu hale getirdi. İzmir, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu 29'uncu ilimiz olarak kayıtlara geçti.

HANGİ İLLERDE MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMAK YASAK?

Koronavirüs salgını nedeniyle Şanlıurfa, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla, Uşak, Rize, Karabük, Kayseri, Sakarya, Siirt, Tunceli, Kırıkkale, Kırklareli, Isparta, Burdur, Konya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Gümüşhane, Bolu, Kocaeli, İzmir ve Amasya'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

İZMİR VALİLİĞİ DUYURDU

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz İl Hıfzıssıhha Kurulu,1593 sayılı "Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 23. Maddesinde toplanarak; İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72'nci maddeleri uyarınca aşağıdaki ek kararlar alınmıştır. İlimizin tüm ilçelerinde, koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla daha önce alınmış kararlara ilave olarak ekte bulunan cadde ve alanlarda ağzı ve burnu kapatacak şekilde tıbbi/bez maske kullanımının zorunlu hale getirilmesine, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

Kaynak: DHA

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