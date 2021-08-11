İzmir'de makilik alandaki yangından kurtarılan 3 kaplumbağa tedaviye alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de makilik alandaki yangından kurtarılan 3 kaplumbağa tedaviye alındı

İzmir'de makilik alandaki yangından kurtarılan 3 kaplumbağa tedaviye alındı
Anadolu Ajansı / Halil Şahin - Haberler | Güncel

İzmir'in Menemen ilçesinde, makilik alandaki yangından etkilenen 3 kaplumbağa, Menemen Belediyesi Seyrek Geçici Hayvan Bakımevinde tedavi edilecek.

İzmir'in Menemen ilçesinde, makilik alandaki yangından etkilenen 3 kaplumbağa, Menemen Belediyesi Seyrek Geçici Hayvan Bakımevinde tedavi edilecek.

Menemen Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün, Doğaköy ve Yanıkköy arasındaki makilik alanda çıkan ve orman teşkilatı, itfaiye ve Menemen Belediyesi ekiplerince söndürülen yangın sırasında 3 kaplumbağa kurtarıldı.

Kaplumbağalar ekiplerce Menemen Belediyesi Seyrek Geçici Hayvan Bakımevine götürüldü. Vücutlarında yanıklar olan kaplumbağalar bakımevinde tedaviye alındı.

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, bakımevini ziyaret ederek kaplumbağaların sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pehlivan, kaplumbağaların genel durumunun iyi olduğunu belirtti.

Pehlivan, şunları kaydetti:

"Tedavisini yaptığımız can dostlarımızı birkaç gün kontrol altında tuttuktan sonra doğaya salacağız. Belediye ve veteriner personelimize hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

Beşiktaş'ta korkutan yangın: Alev alev yandı
Beşiktaş'ta korkutan yangın: Alev alev yandı
Bodrum'daki yangın tamamen kontrol altına alındı
Bodrum'daki yangın tamamen kontrol altına alındı
Son dakika haberleri! Cezayir'deki orman yangınlarında ölü sayısı 42'ye yükseldi
Son dakika haberleri! Cezayir'deki orman yangınlarında ölü sayısı 42'ye yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Dündar Mehmet Şimşek Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Yusuf Güney Serdar Ortaç Şahan Gökbakar
Spor Mete Gazoz Merve Çoban Lionel Messi Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmir'de makilik alandaki yangından kurtarılan 3 kaplumbağa tedaviye alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 19:31:26. #1.15#

title