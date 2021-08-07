İzmir'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz - Haberler | Güncel

İzmir'in Urla ilçesinde bozuk orman ve makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Urla ilçesinde bozuk orman ve makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Balıklıova mevkisinde, İzmir-Karaburun yolu yakınında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden dumanlar çıktığını gören ekipler itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Yangını kontrol altına almak için bir helikopter ve çok sayıda arazöz ile itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

Milas'taki Yeniköy Termik Santrali'nde yangına karşı tedbir alındı
Milas'taki Yeniköy Termik Santrali'nde yangına karşı tedbir alındı
Esenyurt'ta lojistik firmasında yangın çıktı (3)
Esenyurt'ta lojistik firmasında yangın çıktı (3)
Kemerköy Termik Santrali'ndeki yangın ana binaya sıçramadan kontrol altına alındı (2)
Kemerköy Termik Santrali'ndeki yangın ana binaya sıçramadan kontrol altına alındı (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Tanju Özcan Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Haluk Levent Süreyya Yalçın İbrahim Tatlıses
Spor Eda Erdem Aytaç Kara Merve Çoban Nihat Özdemir Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmir'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 15:29:30. #1.15#

title