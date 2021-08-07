İzmir'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'in Urla ilçesinde bozuk orman ve makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Urla ilçesinde bozuk orman ve makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Balıklıova mevkisinde, İzmir-Karaburun yolu yakınında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden dumanlar çıktığını gören ekipler itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Yangını kontrol altına almak için bir helikopter ve çok sayıda arazöz ile itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz