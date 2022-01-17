İzmir'de madende zehirlenen işçilerden biri yaşam mücadelesini kaybetti - Haberler
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İzmir'de madende zehirlenen işçilerden biri yaşam mücadelesini kaybetti

İzmir'de madende zehirlenen işçilerden biri yaşam mücadelesini kaybetti
AA / Dilek Ayvalı - Haberler | Güncel

İzmir'in Tire ilçesinde linyit madeninde zehirlenen iki işçiden biri olan Yakup Yaşar, 4 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde linyit madeninde zehirlenen iki işçiden biri olan Yakup Yaşar, 4 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Tire Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavisine devam edilen Yakup Yaşar (22), çabalara rağmen kurtarılamadı.

Madende zehirlenen diğer işçi Fatih Gökoğlu'nun (36) ise aynı serviste tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Akçaşehir Mahallesi'ndeki linyit madeninde çalışan iki işçi, 13 Ocak'ta baygın halde bulunmuştu. Zehirlendiği belirtilen işçiler hastaneye kaldırılmıştı.

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AA / Dilek Ayvalı - Son Dakika Haberleri

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