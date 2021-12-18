İzmir'de maden ocağında kısmi göçük: 8 yaralı - Haberler
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İzmir'de maden ocağında kısmi göçük: 8 yaralı

Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - Haberler | Güncel

İzmir'in Kınık ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçükle ilgili sosyal medyadaki "çok sayıda ölü var" iddiaları sonrası açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Kınık'ta kısmi göçük olduğunu ve 8 kişinin hafif yaralandığını belirtti.

Kınık ilçesinde Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş.'ye ait kömür ocağında, saat 21.00 sıralarında patlama meydana geldi. Grizu patlaması olduğu belirtilen olay sonrası İzmir ve Manisa'dan sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. İlk bilgilere göre, madende 50'ye yakın işçinin çalıştığı ve bazı işlerin gazdan etkilendiği bildirildi.

İZMİR VALİSİ: 8 KİŞİ HAFİF YARALANDI

Olayla ilgili açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "İlimiz Kınık ilçesinde bir kömür madeni işletmesinde kısmi bir göçük olduğu ilk belirlemelere göre can kaybı ve ağır yaralı kimse olmadığı 8 hafif yaralının 112 ekiplerince Kınık ve Bergama Devlet Hastanelerine sevk edildiği hususu, Kamuoyunun bilgisine sunulur."

İzmir'de maden ocağında göçük: 8 yaralı

YARALILARDAN 2'Sİ SOMA'DA TEDAVİ ALTINDA

Yaralılardan 2'sinin Manisa'nın Soma ilçesinde tedavi altına alındığı öğrenildi. Öte yandan Kınık kömür ocakları, daha önce facianın yaşandığı Soma'daki madenlere çok yakın bulunuyor.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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