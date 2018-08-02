İzmir'de Liselere Yerleştirme Tepkisi

İzmir'de, ortaöğretim kurumları merkezi sınavı sonucunda Anadolu liselerine yerleşemeyen bir grup öğrenci ve velileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı.

Bornova'da üç ortaokulun birleştirilmesiyle oluşturulan Şehit Erkan Er Ortaokulundan mezun bir grup öğrenci ile velileri, müdürlük binası önünde toplandı.

Veliler adına açıklama yapan Serap Elgün, Şehit Erkan Er Ortaokulu'ndan mezun 250 öğrencinin adrese dayalı yerel yerleştirme sonuçlarına göre hiçbir Anadolu lisesine yerleşemediğini iddia etti.

Başarı puan ortalaması 90'nın üzerindeki bu öğrencilerin, kapatılarak birleştirilen 3 okulun öğrencileri olduğuna işaret eden Elgün, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz sene başında milli eğitim müdürlüğünün kararı ile Şehit Erkan Er Ortaokuluna kaydettirilmişti. Liseler için tercihte bulunan çocuklarımızın sistem üzerinde sadece 2 dönem bu okulda oldukları gözüktüğü için 8 dönem kesintisiz okula devam eden diğer öğrencilere göre dezavantajlı duruma düştüler. Bu nedenle de açıklanan sonuçlarla evlatlarımızın hiçbiri anadolu liselerine yerleşemedi." dedi.

Elgün, kontenjan sorununun düzeltilmemesi durumunda çocukların istemedikleri uzak okullara gitmek zorunda kalacağını, soruna çözüm bulunmasını beklediklerini ifade etti.

Öte yandan İzmir Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde gerekli tedbirlerin alındığı, kontenjan artırımlarının yapılarak hiçbir öğrencinin mağdur edilmeyeceği belirtildi.