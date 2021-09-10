İzmir'de kuzen vahşeti: Önce bıçakladı, sonra başını ezerek öldürdü

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde iki kuzen arasında çıkan tartışmada kuzenlerden biri, diğerini bıçakla yaraladıktan sonra, sert bir cisimle başını ezerek vahşice öldürdü. Kaçmaya çalışan katil zanlısı, olay yerinden uzaklaşamadan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay öğle saatlerinde ilçeye bağlı Laleli Mahallesi 425 sokakta bulunan 4 katlı apartmanın zemin katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre Mustafa E. ile evli ve ikiz kız çocuğu babası kuzeni Serkan Erdoğan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa E., Serkan Erdoğan'ı bıçakladı. Serkan Erdoğan kanlar içerisinde yere yığılırken hıncını alamayan Mustafa E., kuzeninin başını sert cisimle ezdikten sonra olay yerinden kaçtı.

Babası kanlar içinde buldu

Babasının Serkan Erdoğan'a ulaşamaması üzerine merak edip evini yoklamasıyla korkunç olayın ortaya çıktığı öğrenildi. Serkan Erdoğan'ın babası, oğlunu kanlar içerisinde hareketsiz bulunca durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede iki çocuk babası Serkan Erdoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kısa sürede yakalandı

Serkan Erdoğan'ın öldürülmüş halde bulunmasının ardından savcı ve polis ekipleri, olayın yaşandığı evde incelemelerde bulundu. Erdoğan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri ile Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayeti işlediği tespit edilen Serkan Erdoğan'ın kuzeni Mustafa E.'yi olay yeri yakınlarında yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.