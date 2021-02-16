İzmir'de kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı vapur seferlerine ara verildi
16.02.2021 15:33 | Son Güncelleme: 16.02.2021 15:36
İzmir'de etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle yolcu vapuru seferleri durduruldu.
İzmir'de etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle yolcu vapuru seferleri durduruldu.
İZDENİZ'den yapılan açıklamada, saat 15.15'ten itibaren yolcu vapuru seferlerinin geçici süreyle iptal edildiği bildirildi.
Bostanlı-Üçkuyular arasındaki araba vapuru seferlerinin ise devam ettiği kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz