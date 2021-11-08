İzmir'de kurusıkıları gerçek silaha dönüştüren kişi gözaltına alındı - Haberler
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İzmir'de kurusıkıları gerçek silaha dönüştüren kişi gözaltına alındı

AA / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel
İzmir'de kurusıkıları gerçek silaha dönüştüren kişi gözaltına alındı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, kurusıkıları gerçek silaha dönüştüren kişi gözaltına alındı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, kurusıkıları gerçek silaha dönüştüren kişi gözaltına alındı.

İnönü Mahallesi'nde bir evde kurusıkıların namlu ucu açılarak gerçek silaha dönüştürüldüğü bilgisi üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri adresi takibe aldı.

Eve düzenlenen operasyonda, 8 ruhsatsız tabanca, 10 şarjör, 182 fişek, namlu ucu açmak için kullanılan ekipman, atış denemesi için kullanılan çuval ve içerisinde 400 mermi çekirdeği, 109 boş kovan ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.T'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

AA / Turgay Konuralp - Son Dakika Haberleri
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