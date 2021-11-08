İzmir'de kurusıkıları gerçek silaha dönüştüren kişi gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, kurusıkıları gerçek silaha dönüştüren kişi gözaltına alındı.

İnönü Mahallesi'nde bir evde kurusıkıların namlu ucu açılarak gerçek silaha dönüştürüldüğü bilgisi üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri adresi takibe aldı.

Eve düzenlenen operasyonda, 8 ruhsatsız tabanca, 10 şarjör, 182 fişek, namlu ucu açmak için kullanılan ekipman, atış denemesi için kullanılan çuval ve içerisinde 400 mermi çekirdeği, 109 boş kovan ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.T'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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