İzmir'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan eğlence mekanı işletmecisine ve müşterilerine para cezası
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İzmir'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan eğlence mekanı işletmecisine ve müşterilerine para cezası

İzmir'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan eğlence mekanı işletmecisine ve müşterilerine para cezası
Anadolu Ajansı / Şafak Yel - Haberler | Güncel

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen bir eğlence mekanının sahibi ile müşterilerine toplam 222 bin 700 lira ceza uygulandı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen bir eğlence mekanının sahibi ile müşterilerine toplam 222 bin 700 lira ceza uygulandı.

İzmir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Gümüşpala Mahallesi'nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken eğlence mekanın açık olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, kısıtlama saatinde açık olan işletmenin sahibine 40 bin, mekandaki 29 müşteriye ise 182 bin 700 lira ceza kesti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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