İzmir'de kendilerine korna çalan vatandaşı tekmeleyen polis görevden uzaklaştırıldı

İzmir'in Buca ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi'nde arabasını evinin önüne park etmek isteyen Volkan Karaaslan isimli vatandaş, iddiaya göre yolu kapatan polisleri uyarmak amacıyla kornaya bastı. Baba Salman Karaaslan, oğlunun tepkisinin ardından polis ekiplerinin oğluna saldırıp darbettiğini söyledi.

GÖRÜNTÜLER BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Öte yandan, olay anına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise tepkiye neden oldu. Her iki taraf da birbirinden şikayetçi olurken, polislerin görüntülerdeki orantısız güç kullanımı büyük tepki çekti.

"BİR POLİS GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI"

İzmir Valiliği ise infial yaratan görüntülerle ilgili açıklama yaparak, evinin önüne park etmek isteyen Volkan Karaaslan'ı tekmelen bir polisin görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"24.11.2021 günü saat 15:30 sıralarında ilimiz Buca ilçesi Şerife Bacı Meslek Lisesi çevresinde öğrencilerimizin güvenliği için denetim ve kontrol yapan polis ekiplerimizin uygulamaları esnasında bir kısım vatandaşımızın polise mukavemet ettiği; bir polisimizi darp ettiği, polisimizin bu vatandaşlara müdahalesi sırasında ise orantısız güç kullanıldığı anlaşılmıştır. Bunun üzerine olaya müdahale eden, orantısız güç kullanan personelimiz hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmış, vatandaşımıza tekme savuran bir polis memurumuz da soruşturma çerçevesinde görevden uzaklaştırılmıştır."

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