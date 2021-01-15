İzmir'de köprünün demir korkulukları çalındı
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İzmir'de köprünün demir korkulukları çalındı

15.01.2021 13:35 | Son Güncelleme: 15.01.2021 13:40
İzmir'de köprünün demir korkulukları çalındı

İzmir'de, köprünün demir korkulukları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

İzmir'de, köprünün demir korkulukları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

Karabağlar ilçesi Devrim Mahallesi'nden geçen Çitlembik Deresi üzerindeki bir köprünün demir korkuluklarının yerinde olmadığını fark edenler, durumu polise bildirdi.

Polis, konuyla ilgili çalışma başlattı, belediye ekipleri de yeni korkulukları köprüye monte etti.

Muhtar Neşe Kahraman, AA muhabirine, köprü demirlerinin çalındığını görünce çok şaşırdıklarını söyledi.

İlk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını anlatan Kahraman, "Daha önce Türk Telekom'a ait internet altyapı kapakları da çalınmıştı. Bunu zevk için mi yapıyorlar anlamadık. Ekipler gelip ölçüsünü aldıktan sonra demirleri yerine taktılar. Dereye araçlar uçacak diye korktum. Hırsızlar halkın can güvenliğiyle oynuyorlar." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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