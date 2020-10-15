İzmir'de köpeğe su borusuyla vuran kişiye para cezası
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İzmir'de köpeğe su borusuyla vuran kişiye para cezası

15.10.2020 15:45 | Son Güncelleme: 15.10.2020 15:48
İzmir'de köpeğe su borusuyla vuran kişiye para cezası

İzmir'in Selçuk ilçesinde su borusuyla köpeğe vuran kişiye para cezası verildi.

İzmir'in Selçuk ilçesinde su borusuyla köpeğe vuran kişiye para cezası verildi.

Alınan bilgiye göre Zafer Mahallesi'nde dün E.K'nin bir köpeğe elindeki su borusuyla şiddet uyguladığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis harekete geçti.

Gözaltına alınan E.K'ye 947 lira para cezası uygulandı.

Adli işlemlerin ardından E.K, serbest bırakıldı.

Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği Tire Temsilcisi Seher Cömert Kul, E.K. hakkında suç duyurunda bulundu.

Kul, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayı kınadıklarını ve yasal sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Çelebi

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