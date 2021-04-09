İzmir'de konteyner ev yangını: Karı-koca dumandan etkilendi
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İzmir'de konteyner ev yangını: Karı-koca dumandan etkilendi

İhlas Haber Ajansı / İSMAİL HAKKI ERGÜN - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'de konteyner ev yangını: Karı-koca dumandan etkilendi İzmir'in Aliağa ilçesinde, konteyner evde çıkan yangında karı-koca dumandan etkilenirken, evin yakınlarında bulunan bir otomobilde de yangın sonrası hasar oluştu.

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İzmir'de konteyner ev yangını: Karı-koca dumandan etkilendi

İZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesinde, konteyner evde çıkan yangında karı-koca dumandan etkilenirken, evin yakınlarında bulunan bir otomobilde de yangın sonrası hasar oluştu. Hastaneye kaldırılan çift tedavi altına alındı.

Yangın, akşam saatlerinde Çaltılıdere Mahallesi Pınarcık mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, İ.K., isimli şahsa ait tarlada bulunan konteyner evde yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören komşu ve yoldan geçen bir araç sürücüsü İ.K. ve V.K., isimli çifti evin içerisinden çıkararak kurtarırken, durum itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirildi. Konteyner ev ve yakınında bulunan araç çıkan yangında hasar görürken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan, dumandan etkilenen çift sağlık ekiplerince ambulansa alınarak Aliağa Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Sobadan çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili, jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.

İzmir'de konteyner ev yangını: Karı-koca dumandan etkilendi
İzmir'de konteyner ev yangını: Karı-koca dumandan etkilendi
İzmir'de konteyner ev yangını: Karı-koca dumandan etkilendi
İzmir'de konteyner ev yangını: Karı-koca dumandan etkilendi
İzmir'de konteyner ev yangını: Karı-koca dumandan etkilendi
İzmir'de konteyner ev yangını: Karı-koca dumandan etkilendi
İzmir'de konteyner ev yangını: Karı-koca dumandan etkilendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL HAKKI ERGÜN

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