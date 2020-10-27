Kaybolan kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı şekilde bulundu

İzmir'in Bornova ilçesindeki kayıp ihbarında bulunulan 13 yaşındaki kız çocuğu bir inşaatta elleri ve ayakları bağlanmış halde bulundu.

İzmir'in Bornova ilçesindeki kayıp ihbarında bulunulan 13 yaşındaki kız çocuğu bir inşaatta elleri ve ayakları bağlanmış halde bulundu.

İddiaya göre, Kemalpaşa Mahallesi'nde bir sokaktaki inşaatın önünden geçen kadın, içeriden "Yardım edin, sesimi duyan kimse yok mu?" diye ses duydu.

Kadın bunun üzerine bölgede yaşayan insanlara haber verdi.

İnşaat giren vatandaşlar elleri, ayakları bağlanmış ve kafasına çanta geçirilmiş bir kız çocuğu olduğunu gördü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık durumu iyi olan kız çocuğunun 13 yaşında S.C. olduğu belirlendi.

Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, hastaneye oradan da İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan kız çocuğunun yakınları tarafından öğlen saatlerinde kayıp ihbarında bulunulduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz