Kamyonetin çarptığı 4 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi
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Kamyonetin çarptığı 4 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi

28.12.2020 21:05 | Son Güncelleme: 28.12.2020 21:28
Kamyonetin çarptığı 4 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, sokakta oyun oynarken kamyonetin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Acı haberi alan çocuğun yakınları yasa boğuldu.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, saat 15.30 sıralarında Örnekköy Mahallesi'nde meydana gelen kazada, 40 yaşındaki Ş.B. yönetimindeki kamyonet, evinin bulunduğu sokakta oyun oynayan 4 yaşındaki Berat Kaçar'a çarptı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çarpmanın etkisiyle savrulan küçük çocuk, mahalledeki vatandaşlar tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Berat, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis kamyonet sürücüsü Ş.B'yi gözaltına alırken, acı haberi alan çocuğun yakınları yasa boğuldu.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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