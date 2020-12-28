Kamyonetin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Kamyonetin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

28.12.2020 16:13 | Son Güncelleme: 28.12.2020 16:30

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kamyonetin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kamyonetin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.

Örnekköy Mahallesinde Ş.B'nin (40) kullandığı kamyonet, evinin bulunduğu sokakta oynadığı belirtilen 4 yaşındaki Berat Kaçar'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk, mahalle sakinleri tarafından İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Park Hastanesi'ne götürüldü.

Berat Kaçar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Acı haberi alan çocuğun ailesi ve yakınları, hastane önünde sinir krizi geçirdi.

Polis ekipleri, kamyonet sürücüsünü gözaltına aldı.

Kamyonetin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kamyonetin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kamyonetin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kamyonetin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

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