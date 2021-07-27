İzmir'de kağıt rulo yüklü tır seyir halindeyken yandı
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İzmir'de kağıt rulo yüklü tır seyir halindeyken yandı

İzmir'de kağıt rulo yüklü tır seyir halindeyken yandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin - Haberler | Güncel

İzmir'in Bergama ilçesinde seyir halindeyken kağıt rulo yüklü tırda başlayan ve makilik alana sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

İzmir'in Bergama ilçesinde seyir halindeyken kağıt rulo yüklü tırda başlayan ve makilik alana sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

İzmir-Çanakkale kara yolu Ovacık mevkisinde seyir halindeki tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Tırdaki kağıt ruloların çevreye saçılması nedeniyle alevler makilik alana sıçradı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Önlem amacıyla yol bir süre trafiğe kapalı kaldı.

Yangın nedeniyle 25 dönüm makilik alanın zarar gördüğü bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin

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