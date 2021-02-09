İzmir'de kaçak sigara operasyonu

İzmir'in Menemen ilçesinde 60 bin 850 tütün dolu makaron el konuldu.

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Menemen'de faaliyet gösteren bir iş yerinde kaçak sigara satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken 2 bin 200 içi tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Operasyonu genişleten ekipler, gözaltına alınan şüphelilerden birinin adresinde arama yaptı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, 58 bin 650 adet kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 13 bin şeffaf poşet, 9 bin 75 paket boş sigara kutusu, 56 bin 400 boş makaron, 2 sigara doldurma makinesi ve 3 kompresöre el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdurrahman Baycuman