İzmir'de İzinsiz Gösteride Bir Kişinin Ölümüne İlişkin Dava

İzmir'de, terör örgütü DEAŞ'ın Kobani'ye (Ayn el Arap) saldırısı sonrasında düzenlenen izinsiz gösterilerde silahla yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden Ekrem Kaceroğlu'nun ölümüne neden oldukları öne sürülen sanıkların yargılanmasına devam edildi.

İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz 4 sanık katılmazken taraf avukatları hazır bulundu.

Kaceroğlu ailesinin avukatlarından Nezahat Paşa, "tarafsız bir şekilde yargılama yapılmadığını" ileri sürerek, hakim ve mahkemenin diğer üyelerinin reddi konusunda talepte bulundu.

Mahkeme heyeti, verdiği ara kararda, "mahkemede görevli bir üyenin geçici olarak duruşmaya katıldığını, verilen karar ve mahkeme uygulaması dikkate alındığında mahkeme başkanı ve diğer üyenin tarafsızlığına gölge düşürecek herhangi bir eylem ve davranışının bulunmadığını belirtti. Toplu olarak heyetin reddinin mümkün olmadığını kaydeden heyet, açıkça duruşmayı uzatmak amacıyla yapıldığından talebin reddine karar verdi.

Esas hakkındaki beyanları sorulan Kaceroğlu ailesinin avukatları, süre verilmesi talep etti.

Mahkeme heyeti, avukatlara esas hakkındaki beyanlarını hazırlamaları için süre verilmesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

Olay

Bornova'nın Doğanlar semtinde 7 Ekim 2014'te DEAŞ'ın Kobani'ye saldırısı sonrası düzenlenen gösterilerde nereden ateşlendiği belirlenemeyen silahtan çıkan kurşunla yaralanan Ekrem Kaceroğlu (38), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Kaceroğlu'nun ölümü sonrasında TOMA görüntülerine istinaden Reşit A. ve Kubilay A. kardeşler ile akrabaları Suat D. ve Murat K. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

İddianamede, Kaceroğlu'na isabet eden mermilerin Reşit A. ve Suat D'nin silahından çıktığı yönünde bir sonuca ulaşılamadığı ancak 2 sanığın maktulün bulunduğu yöne ateş ettikleri vurgulanmıştı. Kubilay A. ve Murat K'nin de yerde ağır yaralı yatan Kaceroğlu'na, ölebileceğini öngörmelerine rağmen tekme ve sopayla vurmak suretiyle ölüme sebebiyet verdikleri iddia edilmişti.