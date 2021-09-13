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İzmir'de İlköğretim Haftası kutlandı

AA / Etem Geylan - Haberler | Güncel
İzmir'de İlköğretim Haftası kutlandı

İzmir'de, İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenledi.

İzmir'de, İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Erarslan, ilçe milli eğitim müdürleri ile çok sayıda öğretmen, öğrenci de katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yentür, burada yaptığı konuşmada, öğrenciler için gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerini alarak yüz yüze eğitime başlamanın huzuru ve mutluluğu içinde olduğunu ifade etti.

Öğrencilere seslenen Yentür, "Sizler bu ülkenin aydınlık yarınlarısınız. Rüyalarınızın peşinden koşun, keşfedin, hayal edin, bulun ve üretin. Göreceksiniz azmettiğinizde başarı beraberinde gelecektir. İstikbale dair yüksek emellerimizin gerçekleşmesi uğruna yaptığımız her çalışmanın odağı sizlersiniz." dedi.

Yentür, öğretmenlere de "Sürekli bir değişim ve gelişim içinde olan bilgi kavramını kültür ve medeniyetimizin değerleriyle yoğurup yapılandıran, özgün ve üretken nesillerin yetişmesini sağlayacağız." şeklinde seslendi.

Konuşmasının ardından şeref defterini imzalayan Yentür, yeni eğitim öğretim yılının tüm öğretmen, öğrenci ve velilere hayırlı olmasını temenni etti.

İzmir'de İlköğretim Haftası kutlandı

AA / Etem Geylan - Son Dakika Haberleri
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