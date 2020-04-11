İzmir'de iki otomobil çarpıştı 1 ölü, 2 yaralı
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Karşıyaka, İzmir, Güncel

İzmir'de iki otomobil çarpıştı 1 ölü, 2 yaralı

İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralıİZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Tuğçe Yılmaz (33) hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

11.04.2020 02:00 | Son Güncelleme: 11.04.2020 02:02
İzmir'de iki otomobil çarpıştı 1 ölü, 2 yaralı

İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Tuğçe Yılmaz (33) hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Bostanlı Hasan Ali Yücel Caddesi'nde meydana geldi. Bostanlı'dan Karşıyaka yönüne giden 35 AP 1265 plakalı sürücüsünün kimliği henüz bilinmeyen otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle karşı şeride geçerek, 35 ACN 093 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobillerden birinde sıkışan Tuğçe Yılmaz kaza yerinde hayatını kaybetti. Çarpmanın şiddetiyle iki otomobil de hurdaya dönerken, 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, Çiğli Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza sonrası yolda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Otomobillerin kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

İzmir'de iki otomobil çarpıştı 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: DHA

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