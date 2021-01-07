Yıkılan binaların demirlerini paylaşamadılar! Hurdacıların taş ve sopalarla birbirine girdiği kavga meydan muharebesini aratmadı
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Yıkılan binaların demirlerini paylaşamadılar! Hurdacıların taş ve sopalarla birbirine girdiği kavga meydan muharebesini aratmadı

07.01.2021 14:04 | Son Güncelleme: 07.01.2021 15:00

İzmir'de depremde yıkılan binaların enkazındaki demirleri paylaşamayan iki hurdacı grup, taş ve sopalarla birbirine girdi. Güvenlik kameralarına yansıyan kavga anları, adeta meydan muharebesini andırdı. Taşların havada uçuştuğu kavgada kişi başından yaralanırken, arabası zarar gören bir vatandaş "Hurdacılar yüzünden hala depremi yaşıyoruz" dedi.

30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen depremde Bornova ilçesi Ankara Caddesi üzerindeki bir bina ağır hasar aldı ve kararın ardından yıkıldı. Enkaz başında ise demirleri toplamak isteyen hurdacılar arasında anlaşmazlık çıktı. Hurdacılar arasındaki tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Demirleri kimin toplayacağı konusunda anlaşamayan hurdacılar, taş ve sopalarla birbirlerine saldırdı.

TAŞLAR HAVADA UÇUŞTU

Kavgada 2 kişi kafasından taşla yaralandı, çevrede park halinde bulunan 5 araç ise atılan taşlarla hasar aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı güçlükle sonlandırdı.

ADETA MEYDAN MUHAREBESİ YAŞANDI

Olayın ardından kavganın yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde birbirlerine taş ve sopalarla saldıran grubun kavgası, adeta meydan muharebesini andırdı.

"BİZ HALA DEPREMİ YAŞIYORUZ"

Taşlı sopalı kavgada arabası zarar gören Ercüment Yıldırım, "Olaydan binadaki komşularımız sayesinde haberimiz oldu. Aşağı indiğimizde olay bitmek üzereydi. Çok fazla polis memuru gelmişti. Park halinde olan 5 araç zarar gördü. Burada günlerdir süren bir moloz savaşı var. O gün de artık tavan noktaya geldi olaylar. Toplamaya gelen hurdacılar kavgaya tutuşmuşlar. Benim aracım da burada park halindeydi. Camlarında ve tavanın kırıklar vardı. Yaklaşık olarak 20 bin TL civarında bir hasarımız var. Bunu yapanlardan davacı olduk. Burada sürekli bir hurdacılarla sıkıntı yaşıyoruz. Deprem olalı 2 ay oldu; ama biz hala depremi yaşıyoruz" dedi.

Yıkılan binaların demirlerini paylaşamadılar! Hurdacıların taş ve sopalarla birbirine girdiği kavga meydan muharebesini aratmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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