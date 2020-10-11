Polisin hırsızlık ihbarı için gittiği depo sahte içki imalathanesi çıktı
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Polisin hırsızlık ihbarı için gittiği depo sahte içki imalathanesi çıktı

11.10.2020 07:40 | Son Güncelleme: 11.10.2020 11:04

İzmir'de bir depodaki hırsızlık ihbarını değerlendiren polis ekipleri ilginç bir olayla karşılaştı. Olay yerine intikal eden ekipler, hırsızların yanı sıra binlerce litre sahte içki buldu.

İlginç olay, gece saatlerinde Etiler Mahallesi'nde meydana geldi. Eski halı fabrikası olduğu öğrenilen ve şimdilerde depo olarak kullanılan iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarını alan Basmane Polis Merkezi Amirliğine bağlı ekipler adrese intikal etti.Çevrede yapılan araştırmalarda bir deponun kapısını açık gören ekipler, içeri girerek yaptıkları arama sonucu 2 kişiyi yakaladı.

Polisin hırsızlık ihbarı için gittiği depo sahte içki imalathanesi çıktı

BİNLERCE LİTRE SAHTE İÇKİ BULUNDU

Depoda araştırma yapan ekipler, deponun üst katında çok sayıda sahte içki olduğunu tespit etti. Koliler içerisinde ve depoda dizilmiş halde yüzlerce şişe içerisinde piyasaya sürülmek üzere binlerce litre sahte içkiye ekipler tarafından el konulurken, adrese Olay Yeri İnceleme ekipleri çağrıldı.

HIRSIZLARIN YANI SIRA DEPO MÜDÜRÜ DE GÖZALTINA ALINDI

Olay Yeri İnceleme ekipleri depo içerisinde incelemelerde bulunurken, hırsızlık şüphelilerinden Recep A., ve Abdullah E., ile depo müdürü olduğu değerlendirilen Süleyman Ö., gözaltına alındı.

Polisin hırsızlık ihbarı için gittiği depo sahte içki imalathanesi çıktı

SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN SAYISI 8'E YÜKSELMİŞTİ

Öte yandan, İzmir'de sahte içki tüketmeleri nedeniyle hastanelerde tedavi altına alınan 18 kişiden 6'sı yaşamını yitirmişti. Gece saatlerinde Nejdet Kanatlıer ve Nihat Karaoğlan'ın ölümü ile sayı 8'e yükseldi. Polis ekiplerince olayla ilgili yapılan operasyonlarda 10 kişinin gözaltına alındığı öğrenilmişti.

Ekiplerin çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Polisin hırsızlık ihbarı için gittiği depo sahte içki imalathanesi çıktı
Polisin hırsızlık ihbarı için gittiği depo sahte içki imalathanesi çıktı
Polisin hırsızlık ihbarı için gittiği depo sahte içki imalathanesi çıktı
Polisin hırsızlık ihbarı için gittiği depo sahte içki imalathanesi çıktı
Polisin hırsızlık ihbarı için gittiği depo sahte içki imalathanesi çıktı
Polisin hırsızlık ihbarı için gittiği depo sahte içki imalathanesi çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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