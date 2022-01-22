İzmir'de hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

İzmir'de hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
AA / Kürşat Gürbüz - Haberler | Güncel

Hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Jandarme ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.T'nin Kemalpaşa'nın Bağyurdu Mahallesine geleceği bilgisine ulaştı. K.T, jandarma ekiplerince tespit edilen yerde yakalandı.

Zanlı işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Kürşat Gürbüz - Son Dakika Haberleri

Jandarma, İzmir, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title