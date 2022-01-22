İzmir'de hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
AA / Kürşat Gürbüz - Haberler | Güncel
Hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Jandarme ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.T'nin Kemalpaşa'nın Bağyurdu Mahallesine geleceği bilgisine ulaştı. K.T, jandarma ekiplerince tespit edilen yerde yakalandı.
Zanlı işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
AA / Kürşat Gürbüz - Son Dakika Haberleri