İzmir'de hafif ticari araç, sele kapıldı: 2 ölü (3)

KARŞIYAKA'YI SAĞANAK VURDU, VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ

İzmir'de 4 gündür devam eden sağanak yağmur, dün akşam saatlerinde etkisini artırdı. Karşıyaka ilçesi Mavişehir Mahallesi'nde deniz taştı. Sahile yakın İkinci Etap Sitesi'nin bahçesi, taşan deniz sularıyla dolarken otopark ile yolları su bastı. Kaldırım seviyesinden yaklaşık 25-30 santimetre yükselen sular, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince boşaltılmaya çalışıldı. Yağmurun dinmesiyle birlikte mahallede hayat normale dönmeye başladı.

İkinci Etap Sitesi sakinlerinden Mehmet Atak, mağdur olduklarını belirterek, "Mavişehir gibi bir yerde sürekli su baskını yaşanıyorsa diyecek bir söz bulamıyorum. Neden kontrol edilemiyor? Belediyenin bakması lazım. Yazık. Burada bir daire 10-12 milyon TL. Evimin 6 bin TL kirası var. Şu rezilliğe bak. Burada herkes mağdur. Daha önce de oluyordu ama bu sene felaket oldu. Yakışmıyor. Bu durumun Mavişehir'de yaşandığını söylemekten utanıyorum" dedi.4 otomobilinden birinin su içinde kaldığını belirten Deniz Mutaf, "Bir otomobilim taşkın suları nedeniyle arıza yaptı. Birçok site sakininin arabası, suyun içinde kaldı. Yerel yönetimlerin bir an önce İzmir'in alt yapısına bir çözüm bulması lazım. İzmir'e yakışmayan bir durum. İnsanlar burada oturmak için yüksek bir meblağ ödüyor. Karşılığı bu olmaması gerekiyor. Belediyenin çare bulması lazım" diye konuştu.Sedat Yıldız ise, "Durum rezalet. Her yer su. Sürekli yaşanan ir durum. Motosikletimin her yeri su almış durumda. Ne hasarı var ona bakacağım. Kuryelik yapıyorum. Patronuma ne diyeceğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.FOÇA'NIN KIRSAL MAHALLELERİNDE DE ZARARA YOL AÇTIDört gündür aralıklarla, dün saat 21.00 sıralarında ise yaklaşık 3 saat boyunca sağanak şeklinde yağan yağmur, Foça'nın kırsal mahallelerinde de zarara yol açtı. Özellikle ilçe merkezine 15 kilometre mesafedeki Yenibağarası ve Bağarası mahallelerinde sağanak nedeniyle bazı ev ve çiftlikleri su bastı, tarlalar su altında kaldı. Yüksek kesimlerden inen yağmur suları dere yataklarını doldurdu. Bazı dere yataklarındaki künklerin tıkınması nedeniyle taşkınlar yaşandı. Üreticiler, yağmurun yağmasıyla sevindiklerini, ancak dünkü sağanak nedeniyle buğday ekili tarlaların suyla dolmasıyla mağdur olduklarını söyledi.İlçe merkezindeki Atatürk Mahallesi'nde ise bazı sokakların logarları taştı, su baskınları yaşandı. Sel ve su baskınlarının yaşanmaya başladığı anlardan itibaren Foça Belediyesi ve İZSU ekipleri iş makineleri ile dere yatakları, kanal ve evlerin bahçelerinde biriken sulara günün ilk ışıklarına kadar müdahale etti. Bölgede sular yağmurunda etkisini kaybetmesiyle birlikte çekilmeye başladı.

Gökçe ADAR,Kadir ÖZEN, Seyfi GÜL/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökçe ADAR