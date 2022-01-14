İzmir'de fırtına nedeniyle uçan çatı, elektrik tellerini kopardı - Haberler
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İzmir'de fırtına nedeniyle uçan çatı, elektrik tellerini kopardı

İzmir'de fırtına nedeniyle uçan çatı, elektrik tellerini kopardı
AA / Zeynep Çelikkol - Haberler | Güncel

İzmir'in Gaziemir ilçesinde inşaat halindeki müstakil evin çatısı fırtına nedeniyle uçtu ve elektrik tellerini kopardı.

GAZİEMİR, İZMİR (AA) - İzmir'in Gaziemir ilçesinde inşaat halindeki müstakil evin çatısı fırtına nedeniyle uçtu ve elektrik tellerini kopardı.

Alınan bilgiye göre, Beyazevler Mahallesi'nde şiddetli rüzgarın etkisiyle inşaat halindeki müstakil bir evin çatısı uçtu.

Uçan çatı, elektrik tellerinin kopmasına yol açtı.

Aynı sokakta oturan ve yaklaşık 2 yıldır solunum cihazına bağlı yaşayan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası 23 yaşındaki Okan Şahin, elektrik kesilince nefes almakta güçlük çekti.

Şahin'in durumunu bilen komşuları hızla müdahale edip, kendi evlerinden seyyar kabloyla Şahin'in evine elektrik çekti.

"Elektrik kesildiği zaman çok sorun yaşıyoruz"

Şahin'in annesi Melahat Şahin, gazetecilere, olay anında uçak düştüğünü sanıp korktuklarını söyledi.

Kabloların kopmasından dolayı alevlerin çıktığını anlatan Şahin, "Havaalanı da yakın olduğu için uçak düştü sandık. Çok panik olduk. O sırada merdivenden düştüm ayağımdan yaralandım." dedi.

Anne Şahin, oğlunun elektriklerin kesilmesi nedeniyle nefes almakta güçlük yaşadığını belirterek, "Komşular yardım etti. Uzatma kablolarıyla karşı binadaki komşulardan elektrik çektik. Sonra TEDAŞ gelip elektrik arızasını giderdi. Biz elektrik kesildiği zaman çok sorun yaşıyoruz." diye konuştu.

İzmir'de fırtına nedeniyle uçan çatı, elektrik tellerini kopardı

İzmir'de fırtına nedeniyle uçan çatı, elektrik tellerini kopardı

İzmir'de fırtına nedeniyle uçan çatı, elektrik tellerini kopardı

İzmir'de fırtına nedeniyle uçan çatı, elektrik tellerini kopardı

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

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AA / Zeynep Çelikkol - Son Dakika Haberleri

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