İzmir'de fırtına etkili oluyor... Çeşme'de yan yatan tekne karaya vurdu, bir tekne battı - Haberler
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İzmir'de fırtına etkili oluyor... Çeşme'de yan yatan tekne karaya vurdu, bir tekne battı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'de fırtına etkili oluyor.

ÇEŞME, İZMİR (İHA) - İzmir'de fırtına etkili oluyor... Çeşme'de yan yatan tekne karaya vurdu, bir tekne battı

İZMİR İzmir'in Çeşme ilçesinde, etkili olan fırtına nedeniyle bir tekne yan yatarak karaya vurdu ve hasar aldı. Öte yandan bir teknede su alarak battı.

Meteorolojinin uyarısı sonrası İzmir genelinde fırtına etkili oluyor. Çeşme'de de fırtınanın şiddeti zaman zaman 70 kilometreyi aştı. Gece saatlerinden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle Ilıca Mahallesi'nde de bir tekne yan yattı. Tekne yan yatmasıyla beraber karaya çarparak hasar aldı. Dalgaların etkisiyle yan yatan ve karaya çarpan teknenin direği de, sahildeki aydınlatma direğinin lambası kırdı. Öte yandan, kuvvetli rüzgar nedeniyle su alan bir teknede battı. Bazı teknelerinde birbirine çarparak hasar aldığı öğrenildi.

İzmir'de fırtına etkili oluyor... Çeşme'de yan yatan tekne karaya vurdu, bir tekne battı

İzmir'de fırtına etkili oluyor... Çeşme'de yan yatan tekne karaya vurdu, bir tekne battı

İzmir'de fırtına etkili oluyor... Çeşme'de yan yatan tekne karaya vurdu, bir tekne battı

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