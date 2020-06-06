İzmir'de feci ölüm... Yem karma makinesine düşen şahıs hayatını kaybetti
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İzmir'de feci ölüm... Yem karma makinesine düşen şahıs hayatını kaybetti

İzmir'de feci ölüm... Yem karma makinesine düşen şahıs hayatını kaybetti İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir kişi hayvanlarına yem hazırlarken karma makinesine düşerek feci şekilde can verdi.

06.06.2020 00:56 | Son Güncelleme: 06.06.2020 01:00

İzmir'de feci ölüm... Yem karma makinesine düşen şahıs hayatını kaybetti

İZMİR - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir kişi hayvanlarına yem hazırlarken karma makinesine düşerek feci şekilde can verdi.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yukarıkızılca Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilikle uğraşan İsmail Kazancı, hayvanlarına yem hazırlarken henüz belirlenemeyen sebepten yem makinesinin içine düştü. Bir süre sonra iş yerine gelen Kazancı'nın arkadaşı, İsmail Kazancı'nın cansız bedeni ile karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Kazancı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Öte yandan, savcının incelemesinin ardından, Kazancı'nın cansız bedeni Kemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de feci ölüm... Yem karma makinesine düşen şahıs hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

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