İzmir'de farkındalık için engelli oyuncak bebekler tasarlandı

Dokuz Eylül Üniversitesinde (DEÜ) çocukların engellilere yönelik farkındalığının artırılması ve özel gereksinimi olan bireylerin maruz kaldığı "akran reddini" önlemek için "Eylül" adıyla engelli oyuncak bebekler tasarlandı.

Oyuncak bebeklerin tanıtımı için DEÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi'nde toplantı düzenlendi.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, bu çalışmada, özel gereksinim duyan bireylerle ilgili küçük yaşta farkındalık oluşturmayı ve sosyal duyarlılığı artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Üniversitenin isminin kurtuluş mücadelesinden geldiğini, engelleri aşma konusundaki mücadeleye gönderme yaparak oyuncak bebeklere "Eylül" adını verdiklerini kaydeden Hotar, "Eylül bebekleri, özel gereksinimi olan evlatlarımızın sıklıkla maruz kaldıkları akran reddini önlemek için hazırladık. Her bebeği, hocalarımızın gözetiminde mevcut engel durumunu tanımlayacak şekilde oluşturduk." diye konuştu.

Kreşlerden başlamak üzere çocukları bu oyuncaklarla tanıştırmayı amaçladıklarını aktaran Hotar, "Onlarla birlikte büyütmeyi, bu farkındalığı oluşturmayı, daha ileriki yaşlarda akran reddini önlemeye yönelik bir sürece katkı vermeyi hedefliyoruz. Tabii aileleri, eğitimcileri ve tüm toplumu bilinçlendirmek de hedefimiz." dedi.

Bebekleri öncelikle DEÜ bünyesindeki kreşte çocukların kullanımına sunacaklarını kaydeden Hotar, şöyle devam etti:

"Onların bebeklerle tanışmasını ve bu bebekleri de diğer oyuncaklar gibi görmesini sağlayacağız. Milli Eğitim ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarına konuyu ileterek onların da kreşlerinde bizim bebeklerimizin kullanımına sunulmasını sağlayacağız.

Bu kapsamda, bebeklerimizin öykü kitaplarını basmayı, bebeklerimizin ve kitapların Bakanlık okullarına gönderilmesini, öğretmenlerimize etkileşimli kitap okuma uygulaması eğitiminin verilmesini de hedefliyoruz."

DEÜ'lü akademisyenlerin hazırladığı tasarımlar arasında tekerlekli sandalyeli, koltuk değnekli, işitme ve görme engelli ile zihinsel engelli çocuk tasarımları dikkati çekiyor.

AA / Halil Şahin - Son Dakika Haberleri

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