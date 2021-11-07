İzmir'de esrarengiz cinayet: Göğsünden vurularak öldürüldü - Haberler
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İzmir'de esrarengiz cinayet: Göğsünden vurularak öldürüldü

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İzmir'de esrarengiz cinayet: Göğsünden vurularak öldürüldü

İzmir'in Tire ilçesinde iki arkadaşı ile birlikte alkol alıp eğlendiği öne sürülen bir çiftçi, hava almak için dışarı çıktığı bağ evinin avlusunda, tüfekle göğsünden vurularak öldürüldü.

TİRE, İZMİR (İHA) - İzmir'in Tire ilçesinde iki arkadaşı ile birlikte alkol alıp eğlendiği öne sürülen bir çiftçi, hava almak için dışarı çıktığı bağ evinin avlusunda, tüfekle göğsünden vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 22.00 sıralarında, ilçeye bağlı Eğridere köyü, Muslukbeli mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre iki arkadaşıyla birlikte bağ evinde alkol alıp eğlendiği öne sürülen Hüseyin Yüksel (55), hava almak için evin dışına çıktı. Dışarıdan gelen bir el silah sesiyle irkilerek hızla dışarıya çıkan arkadaşları talihsiz adamı evin avlusunda kanlar içinde yerde yatarken buldu.

Göğsünden vuruldu

Talihsiz çiftçinin paniğe kapılan arkadaşları köy muhtarını arayarak arkadaşlarının kimliği belirsiz kişi veya kişilerce öldürüldüğünü bildirdi. Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilk incelemenin ardından talihsiz adamın av tüfeğinden çıkan saçmalarla yakın mesafeden göğsünden vurularak öldürüldüğünü belirledi. Esrarengiz cinayetle ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü öğrenilirken, Yüksel'in birlikte eğlendiği iki arkadaşı K.G. ve M.D., ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındı.

İzmir'de esrarengiz cinayet: Göğsünden vurularak öldürüldü

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