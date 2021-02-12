İzmir'de eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi defnedildi
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İzmir'de eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi defnedildi

12.02.2021 17:17 | Son Güncelleme: 12.02.2021 17:20
İzmir'de eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi defnedildi

İzmir'in Bergama ilçesinde eşi tarafından bıçakla öldürülen kadının cenazesi, toprağa verildi.

İzmir'in Bergama ilçesinde eşi tarafından bıçakla öldürülen kadının cenazesi, toprağa verildi.

Saime Ü'nün cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumundaki işlemin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenaze, kılınan namaz sonrası Bergama Belediye Mezarlığı'na defnedildi.

Babaları tarafından bıçaklanarak hayatlarına son verilmek istenen 9 ve 5 yaşlarındaki iki çocuğun tedavilerine Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesinin yoğun bakım kliniğinde devam ediliyor. Çocukların hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

Olayda kendisini de bıçakla yaralayarak intihar girişiminde bulunan baba B.Ü'nün tedavisi, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sürüyor.

Bu arada ailenin yaklaşık 4 önce Bergama'ya taşındığı, baba B.Ü'nün inşaatlarda boyacılık yaptığı öğrenildi.

Olay

Gaziosmanpaşa Mahallesi Fesleğen Sokak'ta inşaat işçisi B.Ü. (40), dün eşi S.Ü'yü (40) bıçakla öldürmüştü. Çocukları H.F.Ü. (9) ve Z.Ü'yü (5) de yaralayan B.Ü, bıçakla intihar girişiminde bulunmuştu.

Katil zanlısı baba ile çocukları, sağlık ekiplerince Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırılmış, yaralılar daha sonra İzmir'e sevk edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin

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