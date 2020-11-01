İzmir'de Emrah Apartmanı'nın enkazında bir kişinin sesi duyuldu

İzmir Bayraklı'da bulunan Emrah Apartmanı'ndaki arama kurtarma faaliyetlerini gerçekleştiren ekipler, dinleme yaptığı sırada bir kişinin sesini duydu. Arama kurtarma ekibinin kız çocuğunu canlı olarak enkaz altından çıkarması bekleniyor.

İzmir'de merkez üssü Seferihisar ilçesi olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bazı binalar yıkıldı. Ekipler, enkaz altında kalanları kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürürken, bölgeden güzel haberler de gelmeye devam ediyor. ENKAZ ALTINDAKİ BİR KİŞİNİN SESİ DUYULDU İzmir Bayraklı'da bulunan Emrah Apartmanı'ndaki arama kurtarma faaliyetlerini gerçekleştiren ekipler, dinleme yaptığı sırada bir kişinin sesini duydu. Arama kurtarma ekibinin kız çocuğunu canlı olarak enkaz altından çıkarması bekleniyor.