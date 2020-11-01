İzmir'de Emrah Apartmanı'nın enkazında bir kişinin sesi duyuldu
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İzmir'de Emrah Apartmanı'nın enkazında bir kişinin sesi duyuldu

01.11.2020 23:40 | Son Güncelleme: 01.11.2020 23:59

İzmir Bayraklı'da bulunan Emrah Apartmanı'ndaki arama kurtarma faaliyetlerini gerçekleştiren ekipler, dinleme yaptığı sırada bir kişinin sesini duydu. Arama kurtarma ekibinin kız çocuğunu canlı olarak enkaz altından çıkarması bekleniyor.

İzmir'de merkez üssü Seferihisar ilçesi olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bazı binalar yıkıldı. Ekipler, enkaz altında kalanları kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürürken, bölgeden güzel haberler de gelmeye devam ediyor.

ENKAZ ALTINDAKİ BİR KİŞİNİN SESİ DUYULDU

İzmir Bayraklı'da bulunan Emrah Apartmanı'ndaki arama kurtarma faaliyetlerini gerçekleştiren ekipler, dinleme yaptığı sırada bir kişinin sesini duydu. Arama kurtarma ekibinin kız çocuğunu canlı olarak enkaz altından çıkarması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar 69 kişi hayatını kaybetti, 949 kişi yaralandı. 8 binada arama-kurtarma çalışmaları sürdürülürken, 220 kişininse tedavisi devam ediyor.

İzmir'de Emrah Apartmanı'nın enkazında bir kişinin sesi duyuldu

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