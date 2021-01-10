İzmir'de elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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İzmir'de elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

10.01.2021 00:29 | Son Güncelleme: 10.01.2021 00:32
İzmir'de elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Mustafa Uyaroğlu (21) idaresindeki 35 ASN 914 plakalı otomobil, Ovakent Mahallesi Yanıkkırı mevkisinde elektrik direğine çarptı.

Savrulan otomobil kahvenin duvarına çarparak durdu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekibince yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Uyaroğlu'nun üç ay önce evlendiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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