İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz - Haberler | Güncel

İzmir'de uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen 3 şüpheli polis ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı.

İzmir'de uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen 3 şüpheli polis ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekiplerin operasyonu sonucu 1 kilogram 935 gram bonzai ve 5 bin 600 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

Son dakika haber | Bozkurt'taki selde kuyumcuların balçıkta kaybolan altınları polis tarafından dedektörle arandı
Son dakika haber | Bozkurt'taki selde kuyumcuların balçıkta kaybolan altınları polis tarafından dedektörle arandı
Son dakika haberleri! KASTAMONU - Bozkurt'taki selde kuyumcuların balçıkta kaybolan altınları polis tarafından dedektörle arandı
Son dakika haberleri! KASTAMONU - Bozkurt'taki selde kuyumcuların balçıkta kaybolan altınları polis tarafından dedektörle arandı
Oğlu ile tartışma sırasında fenalaşan anne oracıkta can verdi
Oğlu ile tartışma sırasında fenalaşan anne oracıkta can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Ziya Selçuk Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ebru Şallı Demet Akalın Deniz Akkaya Serenay Sarıkaya
Spor Mert Günok Fatih Terim Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 11:40:34. #1.14#

title