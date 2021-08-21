İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
İzmir'de uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen 3 şüpheli polis ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı.
İzmir'de uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen 3 şüpheli polis ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekiplerin operasyonu sonucu 1 kilogram 935 gram bonzai ve 5 bin 600 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz