Son dakika haberleri... İzmir'de drone destekli uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

Son dakika gündem haberine göre İzmir'in Bayındır, Bergama, Beydağ, Çeşme, Foça, Dikili, Menderes, Menemen, Ödemiş, Kemalpaşa, Seferihisar, Torbalı, Tire ve Kiraz ilçelerinde bir hafta içerisinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olaylarla ilgili 20...

İzmir'in Bayındır, Bergama, Beydağ, Çeşme, Foça, Dikili, Menderes, Menemen, Ödemiş, Kemalpaşa, Seferihisar, Torbalı, Tire ve Kiraz ilçelerinde bir hafta içerisinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olaylarla ilgili 20 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi maksadıyla 6-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında; Bayındır, Bergama, Beydağ, Çeşme, Foça, Dikili, Menderes, Menemen, Ödemiş, Kemalpaşa, Seferihisar, Torbalı, Tire ve Kiraz olmak üzere toplam 14 ilçede operasyonlar gerçekleştirdi. Jandarma Narkotik Timleri, narkotik köpekleri ve drone destekli gerçekleştirilen operasyonlarda, ormanlık alan içerisinde yasa dışı olarak ekili vaziyette toplam 2 bin 459 kök kenevir bitkisi, 2 bin 708 gram kubar esrar, 23 adet sentetik hap, 3 gram bonzai, 2 adet av tüfeği ve 20 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 20 şahıs gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında gerekli yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

(Ali İhsan Çiftçi/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı