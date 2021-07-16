İzmir'de devrilen traktörün altında kalan kişi öldü
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İzmir'de devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

İzmir'de devrilen traktörün altında kalan kişi öldü
Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin - Haberler | Güncel

İzmir'in Bergama ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 68 yaşındaki Halil Özmen hayatını kaybetti.

İzmir'in Bergama ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 68 yaşındaki Halil Özmen hayatını kaybetti.

Kaşıkçı Mahallesi'nde yoldan geçen vatandaşlar, bir traktörün devrildiğini gördü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, traktörün altında kalan Özmen'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Özmen'in, zeytin bahçesindeki ağaçları sulamaktan döndüğü ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin

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