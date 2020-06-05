İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah "savaş" tehdidi
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İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah "savaş" tehdidi

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki arama-sondaj faaliyetlerini genişletme hamlesi Yunanistan'ı rahatsız etti. Yunan Savunma Bakanı, küstah bir açıklama yaparak "Egemenlik haklarımızı korumak için askeri operasyon dahil elimizden geleni yaparız" gibi gülünç bir iddiada bulundu.

05.06.2020 13:24 | Son Güncelleme: 05.06.2020 13:46

Ayasofya gerginliğinin tırmandığı komşu ülke Yunanistan'dan Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki arama-sondaj faaliyetlerini genişletme hamlesine ilişkin küstah bir açıklama geldi. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Türkiye'ye karşı askeri bir müdahale de dahil olmak üzere, her şeye hazır olduklarını ifade etti. Öte yandan saldırgan tutumunu devam ettiren Yunanistan, dün Meriç Nehri'ndeki polis botumuza taciz ateşi açmıştı.

YUNAN SAVUNMA BAKANINDAN KÜSTAH AÇIKLAMALAR

Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre, Yunan Star televizyonuna konuşan Panagiotopoulos küstah açıklamalarda bulunarak, "Türkiye son zamanlarda oldukça agresif davranıyor. Yunanistan'ın genel anlamda saldırganlık eğilimi gösteren bu tür bir davranışla tek başaçıkma yönteminin, bir yandan kendi diplomatik silahını kullanmak, diğer yandan Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcı gücünü arttırmak olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIRLANIYORUZ"

Yunanistan'ın askeri bir çatışmaya hazır olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Panagiotopoulos, "Tam olarak öyleyiz" ifadesini kullandı.

Panagiotopoulos, "Her türlü senaryoya hazırlanıyoruz. Elbette bu olasılıklar arasında askeri müdahale de var. Bunu yapmak istemiyoruz, ancak egemenlik haklarımızı azami derecede korumak için mümkün olan her şeyi yapacağımızın anlaşılmasını sağlamak istiyoruz" dedi.

İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah 'savaş' tehdidi

Dünya Manşet

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