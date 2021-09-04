İzmir'de denizden erkek cesedi çıkartıldı

İzmir'de denizden erkek cesedi çıkartıldıİZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, denizden erkek cesedi çıkartıldı.

İzmir'de denizden erkek cesedi çıkartıldı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, denizden erkek cesedi çıkartıldı. Ölen kişinin cansız bedeni kimliğinin tespiti ve otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bostanlı İskele yakınında balık tutan vatandaşlar, saat 03.00 sıralarında denizde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gördü. Durumdan şüphelenen kişiler, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine deniz polisi sevk edildi. Denizdeki kişiyi çıkaran polisler, hayatını kaybettiğini tespit etti. Bir erkeğe ait olduğu öğrenilen cesedin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmazken, savcı ve olay yeri ekipleri incelemelerde bulundu. Ölen kişinin cansız bedeni, kimliğinin tespiti ve otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı