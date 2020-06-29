İzmir'de Corona Önlemleri Altında Nükhet Duru Konseri
Kültür ve sanat hayatının zenginliğiyle bilinen İzmir, Corona salgını nedeniyle uzun süredir bu tür etkinliklere hasretti.
29.06.2020 09:46 | Son Güncelleme: 29.06.2020 10:53
Kültür ve sanat hayatının zenginliğiyle bilinen İzmir, Corona salgını nedeniyle uzun süredir bu tür etkinliklere hasretti. Hasret, İzmir Büyükşehir Belediyesl'nce düzenlenen Nükhet Duru konseriyle bitti. Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konser, salgına karşı önlemler altında gerçekleşti
Kaynak: DailyMotion.com