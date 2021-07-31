Son dakika haberi | Çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberi... İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Ovakent Mahallesi'nin Ayşeoba Mevkisinde Mustafa A. eşi Şengül A. ve oğullarının yaşadığı evde elektrik kontağındaki arıza nedeniyle yangın çıktı.
Aile yangın başladığı sırada dışarı çıkarak olaydan yara almadan kurtuldu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce müdahale edilen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp