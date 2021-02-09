İzmir'de Boğaziçi'ne Destek Eylemine Polis Müdahalesi

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri'nin Alsancak'taki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde yapmak istediği Boğaziçi öğrencileri ile dayanışma eylemine polis müdahale etti.