İzmir'de Boğaziçi'ne Destek Eylemine Polis Müdahalesi
09.02.2021 16:47 | Son Güncelleme: 09.02.2021 16:52
İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri'nin Alsancak'taki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde yapmak istediği Boğaziçi öğrencileri ile dayanışma eylemine polis müdahale etti.
İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri'nin Alsancak'taki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde yapmak istediği Boğaziçi öğrencileri ile dayanışma eylemine polis müdahale etti. Onlarca kişi gözaltına alındı, atılan gözyaşartıcı gaz bombaları yüzünden bütün cadde duman altında kaldı
Kaynak: DailyMotion.com