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İzmir'de Bir Otomobilden 173 Parça Tarihi Eser Çıktı

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İzmir'de Bir Otomobilden 173 Parça Tarihi Eser Çıktı

İzmir'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zeytinova Mahallesi'nde tarihi ticareti yapılacağı bilgisine ulaştı.

İzmir'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zeytinova Mahallesi'nde tarihi ticareti yapılacağı bilgisine ulaştı.

Tarihi eserlerin taşındığı otomobili takibe alan ekipler, yol kontrolü noktasında aracı durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada Osmanlı, Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 154 sikke ile küpe, kolye ucu ve yüzükten oluşan 19 parça olmak üzere toplam 173 parça tarihi eser ele geçirildi.

Operasyonda araçtaki iki kişi gözaltına alındı, tarihi eserler Tire Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

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