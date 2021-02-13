İzmir'de bir kümeste bulunan minik yumurta şaşırttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İzmir'de bir kümeste bulunan minik yumurta şaşırttı

13.02.2021 14:45 | Son Güncelleme: 13.02.2021 14:48
İzmir'de bir kümeste bulunan minik yumurta şaşırttı

İzmir'in Aliağa ilçesinde hobi amaçlı tavuk yetiştiren İsmet Misir'in kümesinde bulduğu yumurta, küçük boyutu nedeniyle şaşkınlıkla karşılandı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde hobi amaçlı tavuk yetiştiren İsmet Misir'in kümesinde bulduğu yumurta, küçük boyutu nedeniyle şaşkınlıkla karşılandı.

Mezbahada çalışan Kadir Misir, iş yerine kurduğu kümeste küçük boyutlu bir yumurta bulunduğunu fark etti.

Yumurtayı evine getiren Misir, yaptığı ölçüm sonucu, yumurtanın ağırlığını 6,68 gram, boyunu da 25,37 milimetre olarak ölçtü.

Yumurtanın boyutları Misir'in çocuklarını da heyecanlandırdı.

Çocuklardan Kerem Misir, ilk başta küçük bir kuşun yumurtası olabileceğini düşündüğünü aktararak, "Acaba bu rekor olabilir mi diye araştırma yaptık. Guinness Rekorlar Kitabı için başvuru yapmayı düşünüyoruz." dedi.

Cansu Misir de yumurta hem kendilerini hem de komşularını hayrete düşürdüğünü söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdurrahman Baycuman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Mustafa Destici
Magazin Sibel Can Özge Özder Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Metin Oktay Cüneyt Çakır Ünal Karaman Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Ankara Mahkeme Twitter Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de bir kümeste bulunan minik yumurta şaşırttı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.2.2021 14:49:35. #1.15#
title