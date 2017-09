İzmir'de bin 500 yıl sonra Agora Meclisi

Smyrna Meclisi'nden Büyükşehir Meclisi'ne

Romalıların önemli kararlar aldığı Antik Kent'te yıllar sonra Büyükşehir Belediye Meclisi yapıldı



İZMİR - İzmir Büyükşehir Belediyesi, tarihte önemli kararların alındığı 2 bin 300 yıllık Antik Smyrna (İzmir) Agorası'nda bin 500 yıl sonra meclis oturumu gerçekleştirdi.

Tarihi ve kültürel mirası geleceğe taşımak adına yatırımlar yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla Büyükşehir Eylül Ayı Meclis Toplantısını, tarihte önemli kararların alındığı 2 bin 300 yıllık Antik Smyrna (İzmir) Agorası'nda gerçekleştirdi.

Dünyanın kent merkezindeki en büyük agoralarından biri olan Smyrna (İzmir) Agorası, tarihi bir güne daha tanıklık etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi 'nin meclis oturumu, kent tarihinde çok önemli bir yeri olan Agora'da yapıldı. Romalıların çok önemli kararlar aldığı özel mekan, bu kez İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararları ile kentin geleceğine damga vurdu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Agora Kazı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Akın Ersoy, meclis üyelerine İzmir Agorası hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

"Hala çalışmalarımız devam ediyor"

Açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Proje alanında ortaya çıkan çöküntü bölgelerini ayağa kaldırarak zenginleştirilmesini sağlamak ve insanların hizmetine sunmayı amaçladık. Bu proje Ahmet Piriştina zamanında başlamış ve alanın bir kısmında kamulaştırma çalışmaları yapılmıştı. Biz göreve geldikten sonra kamulaştırıldı. Agora'da kamulaştırma çalışmalarında 128 bina kamulaştırıldı. Ön cepedeki binaları kamulaştırmak külfetli ve maliyetli oldu. Agora çok önemli bir merkez ve İkiçeşmelik'e açılması görünürlüğü ve bilinirliği artırdı. Ayrıca Roma Antik Tiyatrosunda 190 civarında evi kamulaştırdık ve bakanlığa teslim ettik. Orda kazı çalışmaları devam ediyor. Türklerin bilinen en eski ibadethanesi ve su sarnıcının restore edilme çalışmaları da devam ediyor. Heyelan bölgesinde 1968 bina kamulaştırarak bu bina sahiplerine isteyenlere bedelini para olarak verdik. Bu büyük dönüşümü kimsenin burnunu kanatmadan gerçekleştirdik, hala çalışmalarımız devam ediyor. Ağaçlandırma ve kamulaştırma çalışmalarımız devam ediyor. Kazılara birçok destek verdik. Şu anda 5 milyon lira civarında kazının sürdürülmesi içinde destek verip, her ay hesaplarına para yatırıyoruz" diye konuştu.

"Dünyanın neresine giderseniz gidin eski kenti var"

Kadifekale, İkiçeşmelik, Basmane, Kemeraltı gibi tarihi alanlarda da dönüşüm gerçekleştirilmesi gerektiğine işaret eden Başkan Kocaoğlu, "Biz Muzaffer Başkan zamanında 270 hektarlık alanı Konak Belediyesi ile birlikte tarihi bölge statüsüne getirdik. Bu birçok avantaj getiriyor. Mesele Büyükşehir Belediyesi yol açmayacaksa, yeşil alan açmayacaksa kamulaştırma yapamaz. Burada bu yetkiler veriliyor. Dünyanın hangi kentine giderseniz gidin eski kenti var. Yaşayan, turistlerin yoğun olarak bulunduğu cazibe merkezi haline gelmiş kent merkezleri var. Bizim de benim yaşımda olanlar bilir. Karşıyaka Yalı'da, Alsancak Kordon'da köşkler, yalılar koruyamadık birkaç örneği kaldı. Ama bizim tarihi kent olarak 2 bin 300 yıllık, bu 270 hektarlık alan İzmir'in en büyük zenginliklerinizden bir tanesidir. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi elinden gelen her türlü katkıda bulunarak restorasyon ve satın alma çalışmalarını yapmaya çalışıyoruz. Ama 11 bin civarında bina var. Bu 11 bin binanın iki belediye tarafında ayağa kaldırılması uzun süre alacaktır. Eğer biz İzmir'İn merkezinde turist kalmıyor, turist konaklamıyor serzenişlerini aşmamızın bir tek yolu var. Bu bölgenin ayağa kalkması, 24 saat yaşaması. Altyapısında ciddi problemler vardı, ihaleye çıkıyoruz. Bunların bilincindeyiz, biz A'dan Z'ye hepsini yapmak için yürüyoruz. Burada bir de TARKEM diye bir oluşum gerçekleştirdik, o da ciddi çalışmalar yapıyor" diye konuştu.

"İzmir'in en önemli kaldıraçlarından olacak"

Başkan Kocaoğlu maddi imkanı olan vatandaşlara da seslenerek, "Olanağı olan hemşerilerimizin burada kesesine göre bir bina alıp tescilli ise restore edip, değilse güçlendirip el vermesi gerekiyor. Bu el verme devam ettiğinde bu sefer ülke sahipleri de buranın değeri arttıkça, kiraları yükseldikçe, burada yaşayan esnaflar para kazandıkça Zaten İkiçeşmelik ile konak arasında faaliyetler devam ediyor. Ama İkiçeşmelik, Kadifekale ve Basmane yönünde ciddi boş ve çöküntü alanları var. Bu anlamda tekrar çağrı yapmayı borç biliyorum. Burayı ayağa kaldırdığımızda, İzmir'in en önemli kaldıraçlarından bir tanesini gerçekleştirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

"Son toplantı bin 500 yıl önce yapılmıştı"

Agora'da tarihten bu yana dördüncü kez toplantı yapıldığını belirten Başkan Kocaoğlu, "Son toplantı bin 500 yıl önce yapılmış. Burada toplanmak istedik hem Agora'yı konuklarımıza gezdirelim hem de tarihi bölge hakkında bilgi verelim. Tanıtımına destek olsunlar. Konuklarımız geldiğinde çeşitli yerere götürüyoruz. Konuklarımızı, aile fertlerini Kemeraltı'na, Agora'ya ve Kadifekale'ye götürdüğümüzde bilinirliği ve cazibesi daha da artacaktır" dedi.

Kocaoğlu'nun konuşmasının ardından gündeme eklenen maddeler görüşülmek üzere meclis toplatışı yapıldı. Meclis toplantısının ardından hatıra fotoğrafı çektirilmesinin yanı sıra Agora Kazı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Akın Ersoy da Agora içerisinde meclis üyelerine tarihi mekan ve kazı çalışmaları hakkında bilgi verdi.