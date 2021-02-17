İzmir'de bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İzmir'de bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi

17.02.2021 22:19 | Son Güncelleme: 17.02.2021 22:22
İzmir'de bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi

İzmir'in Aliağa ilçesinde, kavgada bıçakla yaralanan bir kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, kavgada bıçakla yaralanan bir kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Kültür Mahallesi'nde, Abdullah Duru (28) ve S.B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda S.B, Duru'yu bıçakladıktan sonra kaçtı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Abdullah Duru, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdurrahman Baycuman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Osman Kavala Muharrem İnce Devlet Bahçeli
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Meghan Markle İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Arda Turan Osman Özköylü Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Türk Şehit Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 22:22:27. #1.15#
title