İzmir'de bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi

İzmir'in Aliağa ilçesinde, kavgada bıçakla yaralanan bir kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Kültür Mahallesi'nde, Abdullah Duru (28) ve S.B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda S.B, Duru'yu bıçakladıktan sonra kaçtı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Abdullah Duru, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdurrahman Baycuman